Preannunciati tagli personale “Tre fiammelle” Manfredonia: chiesto incontro con Piscitelli

Foggia, 1° luglio 2019. “Chiediamo un incontro urgente all’attuale Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia per cercare di trovare una soluzione ad un problema che potrebbe diventare di portata sociale, qualora il taglio preannunciato dalle ‘Tre Fiammelle’ dovesse essere confermato”. La richiesta di Angelo Sgobbo, Segretario Generale della Fiscat Cisl di Foggia, e Angela Villani, Segretario Generale della Filcams, arriva al termine dell’incontro con l’azienda che gestisce l’appalto in questione, che ha comunicato ai sindacati e ai lavoratori il possibile taglio che potrebbe avvenire a breve, a causa della riduzione dell’appalto da parte dell’amministrazione del Comune di Manfredonia per evitare il dissesto finanziario.

“In un momento così delicato per il nostro territorio, ancor più in un settore come quello delle pulizie e dei multiservizi, la minaccia di ulteriori tagli da parte del Comune di Manfredonia, che ricadrebbero su una platea di operaie ed operai già part-time dopo quelli operati circa 24 mesi fa, sta creando non pochi disagi e forti preoccupazioni – aggiungono Sgobbo e Villani – Non permetteremo che lavoratrici e lavoratori perdano il posto di lavoro o che subiscano ulteriori tagli alle ore di lavoro, perché significherebbe costringerli alla povertà insieme alle loro famiglie, in un territorio che non offre alternative occupazionali. Chiediamo al Comune di Manfredonia di essere ascoltati e, insieme alla Coop Tre Fiammelle, di fare tutti gli sforzi possibili per consentire ai lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro nella maniera più dignitosa possibile”.