Puglia: Anticiclone nordafricano: giornata calda e soleggiata

Bari. LUNEDÌ: sotto l’egida del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale persistono le condizioni di bel tempo sulle regioni meridionali. Cieli sereni o poco nuvolosi su Molise, Basilicata e Puglia, con al più qualche sporadico annuvolamento diurno a ridosso dei rilievi appenninici, ma senza fenomeni associati. Caldo torrido in accentuazione nelle pianure interne con picchi di 34-36°C su Foggiano e Materano, massime perlopiù compre tra 28 e 31°C lungo le coste in un contesto a tratti afoso. Venti deboli variabili a regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

Martedì 02 Luglio

Caldo persistente e stabilità estiva al Sud Italia

MARTEDÌ: seppur in fase di parziale indebolimento, un campo di alta pressione seguita ad interessare le nostre regioni meridionali, determinando ancora una giornata diffusamente stabile e soleggiata. Da segnalare, tuttavia, il probabile sviluppo di annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei comprensori montuosi, ma senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore lieve rialzo: massime fino ai 36-37°C su Foggiano, Materano, Metapontino e basso Salento, tra 29 e 31°C lungo le coste adriatiche mitigate dalle brezze, in un contesto più umido e afoso. Ventilazione debole di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Mercoledì 03 Luglio

Bella giornata di sole tra Puglia, Basilicata e Molise, temperature fino a 35-37 gradi

MERCOLEDI’: anticiclone nord africano sempre ben saldo sul bacino del Mediterraneo ed il Sud-Est d’Italia. Proseguirà pertanto questa lunga fase all’insegna della stabilità e del bel tempo tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature senza particolari variazioni con massime fino a 35-37 gradi su Tavoliere di Foggia e Collina Materana. Venti deboli variabili a regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi.