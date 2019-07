Quattordicenne pestato dai bulli, fermato un minorenne

Di:

BARI, 1 LUG – Un ragazzo di 14 anni sarebbe stato aggredito per strada da tre bulli più grandi di lui che lo hanno preso a calci e pugni fino a fargli perdere i sensi procurandogli la frattura del setto nasale e la rottura di due denti. La vicenda, secondo quanto riferisce il Nuovo Quotidiano di Puglia, sarebbe avvenuta a Pulsano, nel tarantino.

L’aggressione sarebbe partita senza una ragione, mentre il ragazzo camminava per strada. La vittima è stata pestata a sangue e lasciata per terra priva di sensi. A soccorrere il quattordicenne è stata la madre che è passata poco dopo, secondo la quale l’aggressione sarebbe avvenuta nell’indifferenza dei passanti.

E’ stato identificato e denunciato il presunto autore materiale dell’aggressione al 14enne avvenuta a Pulsano. Si tratta di un coetaneo.

Fonte: Ansa