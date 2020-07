Bari, 01 luglio 2020. Alle porte dell’autunno la sfida delle regionali vedrà in campo cinque candidati presidenti, per ora.per “Cittadini pugliesi”,, governatore uscente, sostenuto dai partiti e dalle civiche di centrosinistra (Pd, Italia in Comune, Senso Civico, Con, i Popolari, socialisti, Verdi, La Forza della Puglia e altri),(per Italia Viva, + Europa ed Azione),(sostenuto da Fdi, Fi, Lega, Udc e due o tre liste compresa quella del presidente), Il M5s con la sua lista e il candidato presidente. Salvo altri accordi o ulteriori nomi di sfidanti, questo è il quadro dei concorrenti. Per ognuno di loro, a spiegare il perché della scelta, ci sono attivisti, coordinatori di partito, portavoce.

Francesco Mangiacotti per Mario Conca: “Epurato dal M5s, avrebbe potuto scegliere un altro schieramento ma quella della civica è una collocazione naturale perché lui è un politico vicino al cittadino, concreto, coerente, con carisma, non come tutti quei politici che hanno distrutto la Puglia. Queste sono le 4 C (con riferimento ai suoi manifesti elettorali, ndr). Riceve ogni giorno centinaia di telefonate e lui risolve i problemi della gente, non sta sul piedistallo. In questi anni è stato l’anti-Emiliano per eccellenza”.

Su Antonella Laricchia per il M5s, Rosa Barone, portavoce della Capitanata: “Seria, determinata, studiosa, approfondisce ogni tema, una donna giovane che si è battuta per il suo paese prima e si è distinta in consiglio regionale, in controtendenza rispetto a Fitto e ad Emiliano che hanno dimostrato incapacità su sanità, rifiuti, agricoltura”.

Per Michele Emiliano, il segretario cittadino Pd di Foggia Davide Emanuele: “Merita la riconferma di sindaco di Puglia per proseguire nella crescita della regione iniziata nel 2005, che non merita di tornare al passato. Il centro sinistra ereditò una regione, governata da Fitto, piena di problemi, inefficienze, e sprechi. Oggi è riconosciuta come la più bella regione del mondo. Il sistema sanitario, le politiche sociali e giovanili hanno in questi anni fatto un salto in avanti senza precedenti. Solo il Pd e il centrosinistra a guida Emiliano possono continuare la primavera pugliese e garantire il futuro migliore per questa terra”

Rosa Cicolella è coordinatrice provinciale di Italia Viva con Aldo Ragni: “Scalfarotto rappresenta la possibilità di una terza via per la Puglia. La Puglia dei diritti, della conciliazione di salute e lavoro, di una sanità efficiente, della filiera agricola della vita. Per un respiro dinamico ed europeo. Una Puglia fiduciosa nelle proprie risorse. Per una nuova primavera Pugliese”.

Franco Di Giuseppe, è coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia con Giandonato La Salandra: “Fitto è il miglior candidato perché conosce la regione, ha la fotografia della Puglia e la sua militanza in Europa rafforza il territorio a fronte di mancate prese di responsabilità per risorse non utilizzate che hanno massacrato questa regione. Questo non succederà con Fitto perché conosce la macchina amministrativa per il rilancio della Puglia”.