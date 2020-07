Covid: San Severo, la diocesi istituisce un fondo di solidarietà

Un fondo di solidarietà per l’emergenza Covid-19., che ha approntato un progetto a favore delle famiglie che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria. Un’altra parte sarà devoluta alle parrocchie per sostenere e far fronte ad alcune esigenze economiche causate dalle limitate risorse economiche di questo period”. Ad annunciare la notizia è statoindicando il fondo come “un segno concreto di vicinanza alle persone, alle famiglie e agli operatori economici che vivono un momento di difficoltà finanziarie a causa dell’attuale emergenza”., ma dalla vicinanza spirituale e dalla preghiera – evidenzia il vescovo -. Come pure, non è mancata l’attenzione alle situazioni di povertà poiché da molte parti si è continuato a portare avanti il servizio delle Caritas parrocchiali per far fronte ai bisogni di sempre e a quelli nuovi, per i motivi che conosciamo”.Chi è in possesso dei requisiti per richiedere aiuto può scaricare la domanda dal sito della Caritas diocesana, compilarla e inviarla alla e-mail: emergenza2020@caritasdiocesisansevero.it. I richiedenti verranno contattati da un operatore per la documentazione da produrre.

Fonte: agensir