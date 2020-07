“E state in periferia” è una proposta che il Coordinamento cittadino di Azione Cattolica offre alla città di Ruvo di Puglia quale occasione di incontro e confronto culturale, serate a tema rivolte a tutti, giovani e adulti, coniugando linguaggi diversi: libri, cortometraggi, teatro, musica. In periferia, perché le associazioni parrocchiali che si sono coinvolte, coordinate da Katia Scarimbolo, si fanno presenti nei quartieri periferici della città, con un itinerario condiviso per recuperare, nel rispetto delle norme di sicurezza, la bellezza dello stare insieme dopo le restrizioni delle settimane passate.