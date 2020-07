Foggia, rifiuti ed erbacce al Cep: Comune metta in sicurezza campo San Paolo

, 01 luglio 2020. “Insieme alla consigliera regionale del M5S Rosa Barone mi sono recato al Cep dove da tempo il Campo San Paolo, versa in condizioni inaccettabili e inservibili per la comunità, con l’erba secca alta quasi un metro. Proprio accanto c’è una discarica a cielo aperto. Attenzione, non è sempre colpa del Comune, gli inerti erano stati rimossi a gennaio, ma in pochi mesi la strada è nuovamente ricolma di rifiuti e di ingombranti. Intendo farmi carico della situazione e chiedere all’assessore all’Ambiente e all’Amiu una pronta rimozione dei materiali inquinanti. Come M5S abbiamo più volte invitato il Comune a porre delle fototrappole che possano individuare gli incivili e sanzionarli”. È quanto dichiara il capogruppo del M5S al Comune di Foggia, che si è recato sul posto insieme alla portavoce regionale Rosa Barone.

“Il Cep è un quartiere molto popoloso- continua il consigliere comunale e capogruppo pentastellato- avere ben due campetti in condizioni pietose è un danno per tutti, per la città e per i residenti della zona, oltre che un alto rischio, perché basta pochissimo a scatenare un incendio. Un campo abbandonato all’erba crea disagio alla cittadinanza anche in termini economici dal momento che maggiori sono i costi che l’Amiu dovrà affrontare per ripulirlo. Come sappiamo il degrado porta altro degrado e crea occasioni fertili di illegalità e sporcizia. In tempi post Covid gli spazi aperti vanno assolutamente ripristinati, affinché siano tante le aree di aggregazione per il tempo libero nella città. Anche le periferie hanno diritto ad uno stile di vita salubre e felice. Che fine ha fatto la proposta di project financing per il Campo San Paolo? Perché il Comune ha tralasciato quella possibilità avanzata da un’impresa e da una associazione sportiva dilettantistica? Occorre mettere in sicurezza il campo il prima possibile”.