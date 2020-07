Foggia, scomparso da ieri Vincenzo. La figlia: “Sono disperata”

“Mi rivolgo a tutti i miei contatti. Quest’uomo si chiama Vincenzo D’Antonio, ha 68 anni, abita al Rione Martucci. È uscito di casa alle 7.30 del 30 Giugno senza fare più ritorno. È il papà di un mio amico. Chiedo proprio a tutti di condividere questo post e farlo girare il più possibile. Siamo tutti uniti per questa famiglia!!! Per qualsiasi avvistamento o informazione potete contattare la figlia Vittoria d’Antonio”. Questo è uno dei tanti appelli che si leggono in queste ore sui social.