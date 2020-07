Il “nuovo” Cassano sogna di diventare dirigente sportivo

Roma, 01 luglio 2020. Nel 2018 ha dato ufficialmente l’addio al calcio giocato dopo aver fatto solo pochi allenamenti con la sua nuova squadra, la Virtus Entella (allora in Serie C). Per circa vent’anni, con alti e bassi, è stato attaccante prima del Bari e poi di alcune delle squadre più forti d’Europa; dalla Roma al Milan, dal Real Madrid all’Inter. È stato uno dei più grandi talenti del calcio italiano. In azzurro ha collezionato 39 presenze, partecipando a tre Europei e a un Mondiale, mettendo a segno 10 goal. Eppure, la carriera da giocatore di Antonio Cassano è stata un misto costante di genio e sregolatezza: un lungo giro sulle montagne russe che l’ha portato più volte dall’Olimpo alla Provincia del calcio professionista.

Nato a Bari nel 1982, Cassano è uno di quei giocatori che con le loro caratteristiche di gioco sono capaci di far salire le quote delle scommesse di calcio e che qualunque allenatore vorrebbe nella propria squadra. Per la sua fantasia e la sua innata capacità di fare goal e servire assist, è stato paragonato perfino a Roberto Baggio. Eppure il suo carattere impulsivo e intransigente l’ha portato spesso ad avere diverbi, anche molto accessi, sia con i compagni di squadra sia con gli allenatori. Celebre fu lo scontro con Fabio Capello, che gli costò l’allontanamento dal Real Madrid e che, a detta dello stesso giocatore, è il più grande rammarico della sua carriera. Sembra che la sua focosità sia stata la causa anche della rottura della sua relazione professionale con Mediaset, con cui collaborava come commentatore del programma sportivo “Tiki Taka”.

Oggi Fantantonio, come venne soprannominato qualche anno fa, è intenzionato a intraprendere una nuova carriera, quella del direttore sportivo. E non c’è solo l’intenzione. L’ex giocatore barese, infatti, ha anche le cosiddette “carte in regola”. L’anno scorso ha ottenuto il titolo ufficiale di “Direttore Sportivo”, rilasciato dal Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano. Definito come l’“Università del Calcio”, il Centro offre corsi di alto livello per formare le diverse figure professionali abilitate a operare nel settore calcistico, come quella di Allenatore Professionista, Allenatore di Portieri, Preparatore Atletico, Match Analyst ecc. Grazie a questo diploma, Cassano si è iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi e sembra che ci siano già dei contatti avviati per valutare un suo possibile inserimento nell’organigramma della Sampdoria. Non è ancora chiaro, però, se si stia parlando effettivamente di un ruolo dirigenziale. Secondo alcune ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un ruolo come osservatore calcistico.

Oggi sono molti i calciatori che, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, hanno iniziato una brillante carriera come dirigenti sportivi. Solo per citarne alcuni, si possono ricordare Paolo Maldini nel Milan, Javier Zanetti nell’Inter o Pavel Nedved nella Juventus. I precedenti non mancano. Nei prossimi mesi vedremo se Cassano, all’età di 38 anni, saprà davvero riconvertire la sua carriera di ex calciatore in quella di direttore sportivo di successo, o se invece, come si rumoreggia ultimamente nell’ambiente, stia davvero pensando a un ritorno a sorpresa nell’Entella come giocatore.