Iniziata la campagna della nave Vespucci, Commissario di Bordo è originario di Manfredonia

Roma, 01 luglio 2020. E’ iniziata la campagna della Nave Scuola Amerigo Vespucci, l’Unità più anziana in servizio nella Marina Militare interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia.

Lo scorso lunedì 29 giugno, la nave a vela ha lasciato l’ormeggio nel porto di Livorno con rotta verso il mare aperto al comando del capitano di vascello Gianfranco Bacchi. La partenza dal porto è avvenuta dopo aver terminato le operazioni di imbarco dei 106 allievi della 1ª classe del ruolo normale (compresi 2 allievi stranieri), nel rispetto dei protocolli sanitari per limitare la diffusione del COVID – 19. La Campagna rappresenta una pietra miliare della formazione degli allievi ufficiali che saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare.

“La nave non sarà aperta al pubblico durante le soste in porto, sarà tuttavia visibile in ogni possibile occasione di passaggio ravvicinato nei luoghi di particolare interesse della costa del Paese“.

Da evidenziare come il C ommissario di bordo sulla nave scuola Amerigo Vespucci è originario di Manfredonia. Lui si chiama Saverio Damiano, Tenente di Vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, attuale Capo Servizio Amministrativo-Logistico / Commissario di Bordo di Nave Vespucci, e, in quanto tale, investito di numerosi compiti e responsabilità in vari settori, tra cui la gestione amministrativa, finanziaria e logistica.

“Mi occupo degli approvvigionamenti e della gestione dei materiali nonché delle apparecchiature per il mantenimento in efficienza della Nave; garantisco la consulenza in materia legale e di giustizia e disciplina, e, non da ultimo, anche in materia di relazione esterne, specificatamente affidate dal Comando di bordo”, spiega a StatoQuotidiano.it.

Profilo. Saverio Damiano, dopo aver terminato gli studi presso l’I.T.C. “Toniolo” di Manfredonia, è entrato in Accademia Navale nel 2005 dove ho frequentato, sino al 2010, il corso normale, al termine del quale sono stato nominato Guardiamarina, dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di Pisa.

Nel corso della carriera ha prestato servizio presso:

Nave Bersagliere dal 2010 al 2012, ricoprendo l’incarico di Capo Gestione Patrimoniale e Ufficiale addetto al Reparto Amministrativo/Logistico e partecipando alle missioni N.A.T.O. “Ocean Shield” (2010) e alla successiva missione N.A.T.O. “Unified Protector”(2011);

Direzione Generale per il Personale Militare in Roma, I Reparto – 3^ Divisione “Disciplina”, dal 2012 al 2016;

Direzione Generale per il Personale Militare in Roma, II Reparto – 4^ Divisione “Stato Giuridico e Avanzamento Ufficiali” – Servizio Contenzioso, dal 2016 al 2018;

Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma – Capo Sezione acquisizione beni e servizi – Ufficio Contratti, dal 2018 al 2019.