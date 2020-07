La nonna non percepisce più gli odori, nasconde 1 kg di marijuana in casa

(ANSA) – MODENA, 01 LUG – Ha approfittato di una recente operazione chirurgica al naso affrontata dalla nonna, che non permetteva alla donna di percepire bene gli odori, per nascondere nell’abitazione dell’anziana un chilo di marijuana.

Protagonista un diciassettenne arrestato questa mattina nel Modenese, insieme ad un coetaneo, nell’ambito di una operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Carpi contro lo spaccio di stupefacenti. Le indagini sono partite dal sequestro di un piccolo quantitativo di marijuana avvenuto a San Prospero, in pieno lockdown. L’altro diciassettenne arrestato, invece, ne deteneva circa mezzo etto nella sua abitazione. Un terzo minorenne è stato denunciato in stato di libertà: in camera custodiva una katana e nel garage un paio di biciclette rubate. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna.