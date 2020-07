L’arida estate dei Campi Diomedei, non si pianta ora ma sono arrivati gli arredi

“Abbiamo ripreso da un po’ di giorni i lavori, ed in attesa di poter disporre della sorveglianza archeologica, procediamo alacremente a fare tutto ciò per cui essa non è richiesta. E dopo gli arredi, tra qualche giorno arriveranno anche i corpi illuminanti, l’effetto luci sarà unico e molto suggestivo. Questo, mentre proviamo le cisterne in attesa di poterle interrare in maniera definitiva”.

Lo comunica il parco Campi Diomedei e il direttore del cantiere Ugo Fragassi. “Abbiamo avuto una proroga di 150 giorni sui lavori al fine di poter fare quanto non possibile durante la nostra arida e calda estate, considerata la stagionalità di importanti lavorazioni quali semina prato e piantumazione alberi. Aspettiamo la proroga della sorveglianza archeologica”. La modifica “in aumento” del contratto di appalto per la sorveglianza dello scavo archeologico è stata determinata a maggio scorso.

“Consegna prevista -scrive Fragassi- inizi autunno”. I commenti sulla pagina social si dividono fra quanti si dicono scettici “lo vedranno i nostri nipoti”, gli ottimisti ma… “con sorveglianza perché non diventi luogo di spaccio e di ubriachi”, gli entusiasti “Il più grande parco archeologico del sud Italia, il più grande parco del sud, il polmone verde della città”. Fragassi: “Non è dipeso da noi ma da soprintendenza e Covid, ora vogliamo credere che sia la volta buona”.

https://www.statoquotidiano.it/01/11/2019/campi-diomedei-si-lavora-sullo-scavo-si-attendono-i-lavori-del-parco