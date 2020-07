Manfredonia, 01 luglio 2020. Fratelli d’Italia: convocazione assemblea per giovedì 2 luglio, ore 19,30, rivolto a iscritti e simpatizzanti presso il Circolo Tatarella di Via Tribuna n.112 per iniziative campagna elettorale alle regionali. Presentazione del candidato regionale Lello Castriotta.

IL COORDINATORE CITTADINO LORISO.