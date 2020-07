Manfredonia, furto: arresto e denuncia. Vittima dei fatti “Alcune precisazioni”

Gentile redazione di StatoQuotidiano.it, in merito alla notizia apparsa sulla vostra testata il giorno 30/06/2020: “Manfredonia, spintona la vittima per fuggire: arrestato. Il complice minorenne denunciato”

sento doveroso quale parte lesa e giusto, fare alcune precisazioni:

1- Non vi è stato alcuna rincorsa da parte dei Carabinieri nei confronti del primo fuggitivo in quanto dopo la caduta lo stesso “malcapitato” riprendeva subito la corsa e braccava nuovamente il ladro consegnandolo successivamente ai carabinieri che nel frattempo sopraggiungevano sul posto.

2- Alle autorità giunte sul posto, immediatamente venivano fornite indicazioni sul tragitto intrapreso dal complice e descrizione dello stesso, i due infatti si dividevano a pochi metri di distanza da dove veniva braccato il primo, e purtroppo le ricerche non venivano attivate immediatamente ma solo dopo circa 1 ora (dopo aver confermato il riconoscimento con il riscontro fotografico, in una zona dove è zeppo di locali con telecamere).

3- Nel frattempo attivavo personalmente la localizzazione GPS di uno dei due cellulari ( il primo perso dai ladri durante la fuga veniva recuperato da un amico, consegnato poi alla locale stazione carabinieri e riconsegnatomi). Fornivo così la posizione del telefono ancora smarrito alle autorità per agevolare l’eventuale localizzazione del ladro e della refurtiva.

4- La refurtiva veniva ritrovata in parte in un Garage dove il secondo ladro (minorenne) conduceva le autorità.

5- La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata in parte. Attualmente non risultano ancora ritrovate le chiavi di una autovettura e lo stesso cellulare su cui è stata attivata la localizzazione, per i quali riporto qui l’annuncio di smarrimento pubblicato su facebook, nella vana speranza di ricerca con esito positivo:

“Buongiorno ieri 26/06/2020 alle ore 19.20 circa mi è stato sottratto un marsupio con delle chiavi ed un telefono cellulare, vi chiedo cortesemente di pubblicare questa segnalazione affinché riesca a raggiungere più gente possibile per aiutarmi nel ritrovamento. La chiave era di una automobile con portachiavi in ferro Stemma Renault ed il telefono un Ciao mi Redmi 7Pro nero. Nel caso potete contattare il numero 3423334074 oppure la compagnia Carabinieri di Manfredonia.

Vi prego cortesemente di pubblicare la segnalazione per aiutare la mia ricerca”

Tante volte bisogna riflettere con la mente lucida e mantenere la calma ed il controllo anche in situazioni particolari come quella descritta. Affidarsi alla giustizia è sempre il modo migliore, ma purtroppo (considerazione personale) non sempre paga, poichè forse la vera giustizia non esiste più o se esistesse troppo bello per essere vero purtroppo.

Grazie per la collaborazione. (F.G., Manfredonia 01.07.2020)