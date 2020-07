, 01 luglio 2020. Messa definitivamente da parte la proposta dell’amministrazione comunale di Foggia di trasferire il mercato nella Fiera ora la concentrazione è sulla ripartenza del mercato del venerdì in via Miranda.

Da UniPuglia e CasAmbulanti hanno poi aggiunto: “le attuali condizioni generali ci portano a consentire l’immediata ripartenza del mercato di Foggia già dal prossimo venerdì, in sicurezza e nel rispetto delle residuali prescrizioni in materia di Covid-19. Siamo certi che sarà accolta la nostra proposta di ripartenza del mercato sin da venerdì prossimo senza alcuna necessità di stravolgimenti inopportuni e peraltro fuorvianti. In merito alle graduatorie in possesso del Suap e persino divulgate dichiariamo che le medesime non rispettano il dettato normativo del Codice regionale del Commercio e del relativo Regolamento Esecutivo quindi vanno completamente rimodulate e sono inefficaci.”

Appuntamento “caldo” quindi questo pomeriggio al comune di Foggia.

Foggia, 1 luglio 2020 – Area Comunicazione UniPuglia