Molti italiani continuano a lavorare da casa, ecco a cosa prestare attenzione

Anche dopo la fine del lockdown, sono molti gli italiani che continuano a lavorare da casa. Nonostante molte aziende abbiano riaperto i cancelli, dando la possibilità di lavorare in sede e seguendo le indicazioni del Governo, sono ancora numerosi i lavoratori tricolori che preferiscono questa modalità per diversi motivi, al punto da far pensare che resterà quella predominante anche per i prossimi mesi . A cosa bisogna fare attenzione quando si lavora in smart working? Scopriamolo qui di seguito.

Consumi energetici: i consigli per ridurre le spese

Molte ore trascorse in casa si traducono in bollette sensibilmente più alte rispetto a quanto siamo abituati. Per quanto si possa fare a meno di alcuni dispositivi, nelle ore di lavoro si utilizzano continuamente il computer e lo smartphone e, soprattutto in estate, non è raro tenere acceso il climatizzatore anche per tutta la giornata. Bisognerebbe quindi impostare la modalità risparmio energetico e limitare le ricariche della batteria, per quanto possibile, oltre a usare in maniera oculata gli elettrodomestici che consumano più energia. Delle cattive abitudini in fatto di consumi non possono che riflettersi sulle spese in bolletta.

Oltre a mettere in pratica le semplici regole dettate dal buon senso, poi, può essere d’aiuto valutare attentamente le varie offerte di luce e gas proposte dagli operatori del settore e scegliere quelle che più si addicono alle proprie abitudini di consumo, anche cambiando operatore, se necessario. Chi sta continuando a lavorare in modalità smart working, dunque principalmente da casa, dovrebbe prendere in considerazione anche l’idea di modificare la fascia oraria della propria tariffa: di solito chi lavora fuori casa sceglie quella bioraria, in quanto consente un risparmio notevole sui consumi che si verificano nelle ore serali, ma dato il diverso assetto è preferibile passare a quella monoraria, per evitare bollette più salate dovute ai maggiori consumi durante il giorno.

Postura corretta e attività fisica

Un altro aspetto che molti tendono a sottovalutare in questo particolare periodo è quello legato al benessere fisico (e, di conseguenza, anche psicologico). Trascorrere la maggiore parte del tempo dentro casa non è salutare per il nostro corpo, e il rischio di avere dolori e acciacchi che prima non si avevano è sempre dietro l’angolo. Attenzione quindi alla postura che si assume quando si lavora al pc: meglio evitare il divano e optare invece per una seduta comoda ed ergonomica, il più possibile simile a quella che si ha in ufficio. Inoltre bisognerebbe avere l’abitudine di fare due passi per sgranchirsi le gambe e riposare gli occhi ogni 2 ore circa. Anche l’esercizio fisico è di grande aiuto in questo senso: meglio fare una lunga passeggiata a piedi o in bicicletta dopo il lavoro, oppure svolgere un po’ di allenamento, in palestra o a corpo libero, magari con l’aiuto di qualche semplice attrezzo facilmente reperibile. Così facendo si potrà scaricare lo stress e bruciare anche qualche caloria, con vantaggi enormi per il corpo e per la mente.