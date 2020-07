Ore in fila davanti alla Asl e poco personale per ricevere mail e telefonate

Foggia, 01 luglio 2020. L’attesa davanti alla Asl Foggia in piazza della Libertà ha fatto registrare ieri l’intervento delle forze dell’Ordine per calmare quanti, complice il caldo e la lunga fila, aspettavano da ore il proprio turno. Stamattina la situazione era più tranquilla, davanti all’ingresso, in contatto con la gente, un vigilantes, un ausiliario e un addetto che si occupa personalmente di chiarire i vari dubbi degli utenti.

Alcuni sono indirizzati verso il numero verde, altri dal loro medico curante, alcuni sono in attesa della fisioterapia. Si tratta in molti casi di persone che non conoscono il percorso, altri devono semplicemente sperare che i numeri scorrano il più velocemente possibile.

In attesa, molti di quelli che sono stati richiamati per la visita dopo la sospensione dal 9 marzo, le agende con i piccoli numeri sono state completate, quelle invece più affollate richiedono tempi di espletamento più lunghi, come le visite, anche per la sanificazione dovuta al Covid. Folla anche per il cambio del medico di base, operazione che sarebbe possibile online.

L’azienda, alla ripresa delle attività dopo il Covid, ha fatto sapere che, per evitare affollamenti e code agli sportelli, momentaneamente sono limitati gli accessi ai CUP, che sta potenziato il contact center e le altre modalità di prenotazione online. Tuttavia, il riavvio delle attività dopo la sospensione dei mesi scorsi, causata dall’ emergenza sanitaria, sta riversando sul contact center un numero straordinario di telefonate per richieste di informazioni e per prenotazioni.

L’ impatto di queste telefonate, nell’ ordine di diverse decine di migliaia, causa situazioni di intasamento. L’attività del fronte-office è stata ridotta, “più sportelli ci sono e più aumentano le code, anche le nostre strutture, i nostri locali – dice l’azienda- non erano pronti ad un evento del genere”. Ma anche l’attesa telefonica è aumentata, prima la risposta avveniva in 60 secondi, ora il personale è insufficiente per rispondere a tutti, per telefono e via mail. L’ausiliario che smista il pubblico in ingresso, dice che “si tratta di rispetto delle regole, e i foggiani non hanno voglia di aspettare”. Qualcuno attende anche 2 o 3 se si tratta di un giorno più tranquillo.