STATOQUOTIDIANO.IT Foggia, 01 luglio 2021. L’estate ha i colori vivaci di un sasso, scrigno di gioia e sorrisi per chi ha la fortuna di trovarlo. Ha preso il via, con l’estate e il desiderio di libertà dopo il periodo difficile del lockdown, una nuova iniziativa dei clown dottori de Il Cuore: “Un sasso nel cuore”.

“L’idea – spiega la Presidente Jole Figurella – già presente in tanti comuni italiani, ha l’obiettivo di donare attraverso un sasso portafortuna colorato, piccoli momenti di gioia. I nostri nasi rossi hanno decorato tanti sassi con disegni originali e frasi portafortuna e li hanno lasciati in molti angoli della città, da Parco San Felice al centro storico di Foggia. Sono lì, in attesa di essere raccolti da passanti fortunati, come segno speranza in questi giorni di ripartenza, dopo il brutto periodo trascorso a causa dell’emergenza sanitaria”.

L’iniziativa è stata organizzata nel capoluogo ma anche in provincia, a Lucera e a Vico del Gargano, dove in occasione della giornata dell’ambiente, sono stati lasciati i sassi dipinti – ripescati tra i rifiuti e ripuliti – nella villa comunale e sulla spiaggia.

I protagonisti di questa gioiosa iniziativa, insieme con i clown dottori dell’associazione Il Cuore Foggia, sono stati i bambini; a Rodi Garganico un grande aiuto è arrivato dagli ospiti della casa-famiglia “Villa Libera”. L’invito a fare altrettanto è ora rivolto ai cittadini, che potranno realizzarli a casa, disegnarli e lasciarli dove desiderano, in attesa che il primo passante possa trovarli.

“Speriamo – conclude Jole Figurella – che la nostra idea venga accolta anche da artisti o da personaggi famosi. Potrebbero realizzare veri e propri ‘pezzi d’arte’, con indicazioni per trovarli, tramite i canali social, ad esempio. Diventerebbe così una iniziativa collettiva”.