Con Manfredonia annuncia: “Avanti tutta Con-te”

“C’è fermento in questi giorni nella politica italiana e di questo non possiamo che esserne lieti, poiché con un dirompente effetto a cascata i dibattiti si stanno vivacizzando anche a livello locale, smuovendo le acque di un lassismo stagnante che a Manfredonia iniziava ad emanare cattivo odore.

Se qualcuno, infatti, pensava che progettare il futuro della città significasse semplicemente sedersi ai tavoli per negoziare i propri incarichi nella prossima amministrazione, si è sbagliato di grosso. Sull’Italia e di riflesso anche su Manfredonia sta finalmente spirando il vento del cambiamento, con un’evoluzione dello scenario che non lascia indifferenti noi di CON, ma che anzi ci coinvolge direttamente.

Non è un segreto, infatti, che navighiamo nell’alveo del centrosinistra e che il nostro riferimento è il presidente della Regione Puglia. Ed è proprio condividendo il pensiero più volte espresso in questi mesi da Michele Emiliano che siamo già pronti a difendere e sostenere l’idea della nascita di un nuovo progetto politico guidato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Con il nostro conterraneo abbiamo sposato fin da subito la volontà di tracciare un percorso collettivo, favorendo l’aggregazione ed il confronto tra le parti e non relegando le decisioni future a padri padroni che agiscono in maniera oligarchica ed autoreferenziale, preoccupati più di ciò che faranno da grandi che non dei temi da cui un territorio deve necessariamente ripartire: lavoro, ambiente, sanità, cultura, turismo, pesca e agricoltura, solo per citarne alcuni.

Ed in attesa che, come auspichiamo, Giuseppe Conte possa sciogliere al più presto le riserve sulla nascita del nuovo contenitore civico, ci stiamo preparando ad affrontare la sfida elettorale abbracciando questa avventura con passione e amore smisurato per la nostra terra, riservandoci d’indicare nei prossimi giorni il candidato sindaco della nostra coalizione.”

Maria Teresa Valente – CON MANFREDONIA