Covid: Il green pass taglia il traguardo, ma non c’è uniformità tra gli Stati

STATOQUOTIDIANO.IT. Al via oggi, 1 luglio, il Green Pass Europeo, ma non c’è uniformità tra gli Stati. L’Unione Europea riparte, ricomincia la libera circolazione tra i paesi membri.

Da oggi, 1 luglio si potrà viaggiare da e verso tutti i 27 Stati dell’UE e in quelli facenti parte dell’area Schengen dopo l’attivazione del Green Pass.

Il documento viene rilasciato, in Italia, a tutti i vaccinati contro il virus Sars-Cov-2 con due dosi di vaccino (dopo 14 giorni dall’ultima dose), a coloro che si sottoporranno ad un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore precedenti il viaggio oppure dopo la guarigione dal Covid-19, fino a sei mesi.

Non sarà possibile richiedere il pass europeo per chi avrà fatto una sola dose di vaccino (sono esclusi, naturalmente, i vaccini dichiaratamente monodose, come Janseen della Johnson&Johnson). È possibile scaricare il documento dal portale del Ministero della Salute, dalle app “IO” e Immuni. Potrà essere rilasciato anche in formato cartaceo dal proprio medico di base o in farmacia.

Il Green Pass consiste in un QR code, un codice scansionabile che contiene informazioni come il nostro nome, data di nascita, codice del certificato; per chi si è vaccinato saranno presenti anche il fornitore di vaccino e le date di vaccinazione, altrimenti la data del tampone e l’ente che lo ha rilasciato oppure la data di guarigione dal Covid e il codice del certificato.

Essendo il documento unico per ogni individuo, è consigliabile non diffonderlo attraverso mezzi di comunicazione come social media. Vi sono comunque stati che non hanno potuto attivare ancora il Green Pass a causa di problemi informatici o burocratici: si tratta di Cipro, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Ungheria. In relazione all’aumento della “variante Delta” del Covid, vari medici stanno chiedendo ai governi dei vari Stati membri di uniformare le regole nazionali a quelle europee, permettendo una sicura e libera circolazione nell’Unione Europea.

A cura di Piercosimo Zino, 01 luglio 2021