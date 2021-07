Esce A Classic Horror Story, film girato nella Foresta Umbra

Foggia, 01/0//2021 – (ansa)A CLASSIC HORROR STORY di Roberto De Feo e Paolo Strippoli è, proprio come indica il titolo, una classica storia di genere declinata all’italiana e con tutti gli ingredienti del caso, ma con un finale davvero originale che si colloca esattamente tra i millennials e generazione z. Per il resto tutto come deve essere: tanto sangue, una casa-chiesa spaventosa con il nulla intorno, dove approda un gruppo di sprovveduti ragazzi, ma in più un culto arcaico che si rifà alla leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso.

“Questo è proprio il classico film dell’orrore”

Una leggenda ancora poco conosciuta nel nostro paese, che Roberto Saviano spesso usa quando deve spiegare la mafia. Ma i registi smentiscono che l’utilizzo della mafia sia stato suggerito da Netflix o abbia un motivo strumentale:”Non bisogna vedere questo con sospetto perché la mafia, proprio come gli spaghetti, sono il primo cliché di come siamo visti all’estero e noi come abbiamo utilizzato i cliché dell’horror volevamo utilizzare anche questi stereotipi” spiega De Feo.

Girato in parte nella nostra meravigliosa Foresta Umbra

Così A CLASSIC HORROR STORY prodotto da Colorado Film e su Netflix dal 14 luglio, che passa oggi in concorso al Taormina Film Festival con protagonisti Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria e Cristina Donadio.(ansa)