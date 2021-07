Frigobar da auto: ecco come rendere speciale la tua auto

La primavera e l’estate sono le stagioni in cui si effettuano tante gite fuori porta assieme ad amici o alla famiglia. Che sia al mare, in montagna, un picnic in campagna o semplicemente un viaggio avventuroso verso luoghi mai visitati, durante i viaggi è importante portare bevande per essere sempre idratati e del cibo.

Quando si viaggia in famiglia, tendenzialmente si utilizza l’auto, che ha uno spazio limitato. Il cibo e le bevande dentro l’auto diventano caldi, quindi è fondamentale avere un frigobar da auto, compatto e funzionale, pronto refrigerare i prodotti.

Il mini frigo da auto è la soluzione indispensabile per chi viaggia in auto o in camper, perché ingombra poco ed è estremamente utile ogni giorno. Esistono mini frigo che possono essere alimentati direttamente in auto, grazie all’alimentazione da 12v, e frigobar che non necessitano di alimentazione.

Le caratteristiche di un frigobar da auto

I modelli di mini frigo da auto disponibili in commercio sono tanti e si differenziano in base al sistema di refrigerazione, all’alimentazione e alla capienza. Quest’ultima può variare dai 7 ad oltre 30 litri e possono contenere diverse bevande e cibi.

La caratteristica principale di un frigobar da auto è il volume ridotto: il mini frigo da auto è pensato appositamente per essere molto capiente senza ingombrare lo spazio, così da poterlo inserire nell’auto anche quando ci sono tutti i passeggeri a bordo.

I frigo da auto si contraddistinguono da altre tipologie di mini frigo per il loro look moderno e minimal, un design raffinato che tende a confondersi con gli accessori interni della propria auto.

I modelli più recenti di mini frigo da auto hanno una doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento, permettono di raffreddare fino a -20°c e di riscaldare i cibi fino a temperature di 60 °C. Ottimi da utilizzare per gustare un cibo caldo anche fuori casa, senza dover spendere ulteriori soldi.

Un’altra caratteristica fondamentale di un frigobar da auto è l’autonomia: i viaggi sono lunghi e molto spesso non è possibile effettuare tante soste per rientrare negli orari di arrivo previsti. Il frigobar deve essere capace di tenere la temperatura giusta per tutto il viaggio e deve poter conservare al fresco gli alimenti e le bevande anche senza alimentazione.

Migliori modelli di frigobar per auto

Waeco Mobicool W48

Il mini frigo portatile Waeco Mobicool W48 è caratterizzato da una capacità interna di 48 litri e da un eccellente sistema di raffreddamento che offre ottime prestazioni anche quando all’esterno ci sono temperature molto elevate. La sua capienza è tale da poter contenere un’intera cassa di bottiglie da 2L.

Ha una struttura compatta, con ruote e maniglione, la doppia alimentazione da 12v e 230v e il sistema di raffreddamento può raggiungere fino a -16°C rispetto alla temperatura esterna.

Waeco Mobicool T08 DC

Il frigobar Waeco Mobicool T08 DC è la scelta ideale per chi deve trasportare una piccola quantità di bevande, perché ha una capienza molto ridotta. Ottimo da inserire in auto e può essere alimentato dall’accendisigari. La sua capacità di raffreddamento permette di raggiungere una temperatura di 20°C gradi inferiore alla temperatura esterna.

Il mini frigo è caratterizzato anche da una doppia funzione, può riscaldare anche i cibi.

Ardes AR5104 Artiko

Il frigobar per l’auto Artiko è piccolo, economico e leggero, adatto da inserire in auto e molto facile da trasportare. Permette di contenere circa 4 bottiglie da mezzo litro, offre sia la funzione di raffreddamento che di riscaldamento. Le bevande possono essere refrigerate ad una temperatura di max -19°C rispetto alla temperatura esterna. Può essere alimentato in macchina e mantiene la temperatura per alcune ore senza alimentazione. (nota stampa)