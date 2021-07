Fumo dopo incendio, chiuso tratto autostradale fra Foggia e Cerignola est

STATOQUOTIDIANO.IT. H.18:00 -A14 Bologna-Taranto, tra Foggia e Cerignola est in entrambe le direzioni, tratto chiuso per fumo – Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Foggia e Cerignola est in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto per del fumo in carreggiata che riduce la visibilità, causato da un incendio al km 574, di un terreno adiacente alla pertinenza autostradale.

“Per gli utenti diretti verso Taranto- comunica Autostrade per l’Italia- dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, seguire la strada statale 673 verso Cerignola, poi la strada statale 16 in direzione Manfredonia e rientrare al casello di Cerignola est, percorso inverso in direzione Pescara.

Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco”. L’incendio è scoppiato dopo le 14.