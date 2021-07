L’importanza del benessere interiore: dalla semplice pratica alla formazione insegnanti yoga

I tempi che abbiamo vissuto non sono certo stati semplici e avrebbero potuto far tremare il nostro equilibrio interiore: la serenità e la pace, in qualche momento, sono state messe a dura prova e forse ci siamo rifugiati in qualcosa che poteva davvero rendere un ottimo servizio alla nostra interiorità.

Parliamo, ovviamente, di una disciplina che spesso e volentieri insegna a chi la pratica a ritrovare un equilibrio che da tempo sembrava essere perduto.

Parliamo di yoga, di esercizio fisico che diventa anche un’ancora spirituale alla quale aggrapparsi quando tutto sembra sfuggirci dalle mani come fosse sabbia.

Ovviamente non è la sola disciplina che ci permette questo genere di “ricompensa”, ma è una delle poche che mette in relazione il movimento e l’esercizio dei muscoli del corpo e dei muscoli dell’anima.

Vediamo nelle prossime righe quali possibilità per la nostra crescita personale ci mette a disposizione questa affascinante disciplina.

PASSARE DA ALLIEVI A INSEGNANTI:UNA FORMAZIONE INSEGNANTI YOGA

Se pensate che non si possa evolvere più di un certo stadio, vi sbagliate: come sappiamo, siamo in continua evoluzione e lo yoga è una branca che in questo non fa eccezione. Evolvere fino a partecipare a un corso di formazione insegnanti yoga è possibile e in alcuni casi addirittura consigliato, perché i segreti che abbiamo imparato e messo da parte in anni di corsi da allievi meritano di essere tramandati e passati ad altri allievi, grazie alla nostra calma, alla nostra competenza e alle nostre peculiarità. Forse non avete mai pensato di poter diventare insegnanti di qualche disciplina, ma lo yoga fa veramente storia a sé, perché l’esercizio è sia fisico che spirituale.

Sappiamo tutti, infatti, che grazie alle posizioni yogiche (le cosiddette Asana), ecco che i nostri muscoli e i nostri tendini recupereranno tutto ciò che il tempo o delle posture sbagliate hanno loro fatto perdere, ovvero motilità ed elasticità. La nostra forma migliora, la nostra vita migliora con essa e piano ritroviamo un equilibrio interiore che ci permette di meditare sui prossimi passi da intraprendere nella nostra vita.

Tutto questo, noi, lo potremmo anche insegnare.

Ovviamente non ci si improvvisa insegnanti, si potrebbe rischiare di fare più male che bene alle persone (come sempre quando ci si improvvisa qualcosa, ma quando di mezzo c’è il fisico e la salute a esso legata, capite bene che si rischia moltissimo): attraverso dei corsi strutturati in modo serio, ecco che acquisirete tutte le competenze non solo per meglio assimilare ciò che apprenderete, ma anche per riuscire a insegnarlo con cura e attenzione agli allievi che formeranno le vostre classi.

Se insegnare yoga è il vostro sogno, o anche se il pensiero prima di leggere queste righe non dovesse mai avervi sfiorato ma ora una lampadina vi si fosse accesa nella mente, ecco che forse potreste immaginarvi soli davanti a un gruppo di persone che non vede l’ora di imparare da voi l’arte che questa disciplina può passare, quasi come fossimo tutti connessi.

E, in fondo, non è esattamente così? Facciamo fruttare le nostre connessioni, diventando insegnanti di yoga. (nota stampa)