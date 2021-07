Monte Sant’Angelo, ancora un incendio nell’area industriale

Monte Sant’Angelo, 01/06/2021 – “Ancora un incendio nei pressi dell’area industriale. Ancora un incendio esattamente nell’area dove divampò qualche settimana fa.

Nel frattempo, proprio ieri ho emesso l’ordinanza nei confronti della società e del curatore fallimentare affinché, tra le altre cose, venga disposta la messa in sicurezza di emergenza del sito.Si tratta di un atto propedeutico all’avvio del procedimento col quale verrà disposto l’ordine di rimozione dei rifiuti a cui farà seguito, in caso di inottemperanza, l’azione in danno da parte del Comune di Monte Sant’Angelo. La situazione ormai è insostenibile. Vi terrò aggiornati“.