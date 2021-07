Pl Manfredonia conferma: “Cane sofferente, senza acqua e cibo? Falso”

Manfredonia, 01 luglio 2021. “Non è la prima volta e purtroppo non sarà neanche l’ultima. Una segnalazione di maltrattamento in danno di un cane di proprietà rivelatasi infondata all’esito dei controlli di rito. Per l’ennesima volta si è fatto ricorso alla polizia locale e ai servizi veterinari per l’incauta segnalazione su un di un caso di maltrattamento di animale.

L’esito dei controlli sanitari e di polizia è stato negativo. Il cane, che nella segnalazione veniva dichiarato sottoposto ad alte temperature, senza acqua né cibo, è stato invece trovato insieme al legittimo proprietario, perfettamente riparato in una zona adombrata, privo di catena e con tutto l’occorrente per sostentarsi (acqua e cibo).

La segnalazione è la punta dell’iceberg di una tendenza che ormai da anni flagella la pubblica amministrazione con la richiesta di innumerevoli interventi che si rivelano poi privi di ogni fondamento.

Non pochi infatti sono i cittadini che, ignorando leggi e procedure, danno troppo spesso credito a segnalazioni fittizie, prelevate dai social network senza curarsi del loro effettivo fondamento.

Da ciò è derivato che molti padroni diligenti hanno visto sottoporre a controllo i loro cani e se stessi a causa di segnalazioni basate su allarmismi infondati, false accuse, manie di protagonismo o vere e proprie simulazioni destinate a celare secondi fini. Duole constatare inoltre come certa stampa, glissando sui fondamentali doveri deontologici, abbia troppo spesso fatto da sponda a tali segnalazioni con eccessiva superficialità, generando e amplificando un pericoloso livore contro l’operato degli uomini e delle donne della polizia locale, dell’associazionismo animalista e dei servizi veterinari. Si invita pertanto la cittadinanza e gli organi di stampa a verificare con maggiore attenzione le segnalazioni in materia di maltrattamento in danno di animali, diffidando dai messaggi e dalle segnalazioni anonime prive di riscontri oggettivi”.

Il Vicario della Polizia Locale – Comm. Capo D’Anzeris Vincenzo.