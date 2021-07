UNC Manfredonia: “Cane chiuso nel box, spettavano alla Polizia locale le verifiche sul caso”

Manfredonia, 01 luglio 2021. L’unione nazionale consumatori, delegazione di Manfredonia, al sol fine di smentire tutto quanto rilasciato dalla polizia locale alla stampa locale fa presente che quando è stata effettuata la segnalazione nulla si poteva sapere sullo stato effettivo in cui l’animale veniva tenuto, essendo questo chiuso in un box.

Unico dato certo era quello per cui da giorni l’animale abbaiava e si disperava chiuso in un box.

Proprio al fine di vagliare l’ effettivo stato si richiedeva l’intervento della forza pubblica. Tale intervento è stato richiesto insistentemente per diversi giorni e solo a seguito di una paventata responsabilità in caso di morte dell’animale veniva effettuato.

Ê di tutta evidenza che spettava alla polizia locale e non certo all’associazione appurare se a carico dell’animale venissero consumati maltrattamenti nonchè vagliare se effettivamente un box, dove l’animale è costretto a stare tutto il giorno in solitudine, potesse essere un buon rifugio o meno per la salute psico-fisica del cane. Ancora una volta la polizia locale anzichè essere al fianco della cittadinanza se ne discosta disincentivando quest’ultima a denunciare paventati casi di maltrattamenti sugli animali!”.