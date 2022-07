Covid, studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge poco

FOGGIA, 01/07/2022 – (repubblica) I ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità hanno appena pubblicato, sulla prestigiosa rivista medica The Lancet, un ottimo lavoro sulla vaccinazione nei bambini italiani di età compresa fra i 5 e gli 11 anni.

I risultati di questa corposa e ben condotta ricerca, l’unica finora fatta al di fuori degli Stati Uniti, dimostrano che quei dubbi erano giustificati. In estrema sintesi, i ricercatori hanno preso in esame tutti i bambini che hanno ricevuto le due dosi del vaccino in Italia dal 17 gennaio di quest’anno, quando il primo bambino italiano aveva completato il ciclo vaccinale, al 13 di aprile, e ne hanno calcolato l’efficacia (più correttamente quella che chiamiamo “effectiveness”, effettività, il grado di protezione vaccinale nel mondo reale, fuori dai trials clinici) rispetto ai controlli non vaccinati.

770.000 bambini su una popolazione di 3 milioni

Si tratta di numeri alti: quasi 770000 casi di infezione da SARS-CoV-2 e 664 casi di COVID richiedenti ospedalizzazione, in una popolazione globale di circa 3 milioni di bambini. Con questi numeri, le stime di effectiveness sono molto affidabili, pur nei limiti di una sperimentazione retrospettiva. I risultati dimostrano che la protezione conferita dal vaccino contro l’infezione con o senza sintomatologia ma comunque senza ricovero ospedaliero, è del 29,4 % e quella contro la malattia grave (ospedalizzazione con o senza terapia intensiva o decesso) del 41,1%.

Ben al di sotto quindi dell’efficacia calcolata nella sperimentazione di fase 3 di Pfizer, sopra al 90%, ma con un intervallo di credibilità molto ampio (67-99%). Di particolare rilevanza è che questi livelli protettivi sono inferiori a quelli che lo stesso vaccino ha conferito agli adolescenti ed agli adulti, mediamente ben superiori al 50% per l’infezione e parecchio più alti per la malattia. (repubblica)