Manfredonia: “Diamo vita alle Ex fabbriche San Francesco!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/07/2022 – Grazie all’iniziativa regionale Luoghi Comuni, è stato possibile attuare il progetto Ri-GenerAzioni. Quest’ultimo vede la collaborazione di diversi partner. Ri-GenerAzioni ha lo scopo ambizioso di trasformare il luogo rendendo possibile l’aggregazione sociale e la promozione culturale.

Il piano progettuale è stato presentato da ArciViceversa, in stretta collaborazione con Pop_officine Popolari e altre associazioni del territorio, all’iniziativa Luoghi comuni LC 79_cod.prat. 70N6R8. Il progetto vuole, attraverso la sua attuazione, trasformare il luogo in una fucina aperta di progetti e passioni attraverso il dialogo e lo scambio di competenze tra generazioni. L’obiettivo immaginato è legato al raggiungimento e alla creazione di una “Casa delle Idee”, una realtà aperta a tutte le età, un luogo di innovazione sociale ed una rampa di lancio per talenti della comunità a cui manca un centro di gravità che li raccolga e li metta in rete.

In occasione dell’inaugurazione ci sarà anche l’apertura al pubblico della mostra “I cinque sensi”, con la direzione artistica di Daniela D’Elia. L’evento inoltre prevederà monologhi, spettacoli e laboratori dedicati a grandi e più piccoli. Vi aspettiamo il 6 luglio alle ore 19.00, presso le Ex Fabbriche di San Francesco, in Via San Francesco a Manfredonia, di fronte alla chiesa omonima.