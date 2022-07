Manfredonia. Salvatore: “Pubblica Amministrazione, guardiamo agli esempi positivi, non solo a quelli negativi”

Riceviamo e pubblichiamo

Credo che quasi tutti noi condividiamo l’opinione che la burocrazia italiana, ed in particolar modo quella del nostro territorio, dimostra spesso di essere inefficiente, inefficace e priva di empatia e relativa capacità di gestire adeguatamente le aspettative (anche emozionali) dell’utenza.

Ogni volta che ci capita di incorrere nel burocrate di turno che si mostra in qualche modo privo di professionalità e di empatia, ne usciamo frustrati, spesso arrabbiati. Con il tempo, finiamo per rassegnarci all’idea che sia la normalità.

Oggi mi è capitato qualcosa che dovrebbe rappresentare la normalità, ma che assume carattere straordinario se paragonato allo scenario nefasto precedentemente delineato.

Ed ecco che ve lo racconto:

oggi mi rivolgo telefonicamente al centro per l’impiego (CPI) di Manfredonia per una pratica personale che dovevo aprire.

L’operatrice al telefono si mostra gentile (empatia) e mi fornisce le informazioni di cui avevo bisogno (efficacia).

Io preparo la documentazione e la invio all’indirizzo e-mail che mi ha fornito l’operatrice del CPI. Dopo pochi minuti (efficienza) ricevo una e-mail dall’impiegato che ha preso in carico la mia pratica con le istruzioni per le integrazioni che devo apportare. Predispongo le integrazioni richieste e le invio tramite e-mail. Dopo pochi minuti, l’impiegato mi chiama per informarmi che non può terminare l’inserimento della pratica perché deve attendere che il portale Inps carichi i dati che ho inserito io.

Nulla di straordinario direte voi. Dovrebbe essere la normalità. Ma dato che siamo portati a lamentarci sempre; dato che a furia di vedere inefficienza in giro ci convinciamo che così devono andare le cose; magari ci rassegniamo e peggio ancora, magari ci adeguiamo comportandoci a nostra volta in maniera inadeguata quando siamo noi a dover erogare servizi al pubblico.

Io preferisco vedere questo episodio di straordinaria normalità, ancorarmela nella mente e condividerla con voi lettori. Sperando che questo esempio positivo possa modificare la vostra percezione e condizionare il vostro agire.

Guardiamo agli esempi positivi, più che a quelli negativi.