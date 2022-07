Puglia, accoltella il fratello che non lo aveva invitato al matrimonio

BARI, 01/07/2022 – (norbaonline) Quando si dice “fratelli coltelli”. Parliamo dell’episodio avvenuto la notte scorsa a Corato, dove due fratelli di 45 e 34 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo aver dato vita ad una furibonda lite in strada.

Al culmine del diverbio il fratello più grande avrebbe estratto un coltello ed avrebbe sferrato un fendente all’indirizzo del 34enne, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del policlinico di Bari. A quanto pare, ad originare la lite familiare sarebbe stato il mancato invito ad una cerimonia nuziale: il fratello maggiore non era stato inserito nella lista degli ospiti al matrimonio del minore, in programma quest’oggi. Invece di sposarsi, l’uomo è finito in ospedale insieme ad una terza persona, rimasta ferita nel tentativo di sedare la lite. (norbaonline)