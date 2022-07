Rotice: “Ecco i provvedimenti approvati nel Consiglio comunale”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/07/2022 – “Cari concittadini, ieri in Consiglio comunale abbiamo approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

Qualche numero esemplificativo:

– Conti in ordine nonostante la situazione di Comune in pre-dissesto, debiti ereditati: 14,4 milioni di euro sino al 2027 (2,4 milioni di euro all’anno), 8,3 milioni di euro di mutui contratti;

– 1 milione di euro per il welfare e le fragilità. Investimento che produrrà servizi diretti ai cittadini in difficoltà per 5 milioni di euro;

– Come promesso in campagna elettorale, ho rinunciato alla mia intera indennità da sindaco per tutti e 5 gli anni (41mila euro all’anno, totale 200mila euro) ed ogni forma di rimborso e benefit per la costituzione di un apposito capitolo per i servizi sociali;