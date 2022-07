Strada Facendo contro Schiavone: “La visione di legalità dell’opposizione”

Esattamente qual è la visione di legalità dell’opposizione se non quella di difendere ed investire in un fondamentale presidio dello Stato in un territorio dall’alto tasso di criminalità che da anni chiede a gran voce il potenziamento delle sedi giudiziarie? L’Amministrazione Rotice, nonostante le note e gravi difficoltà di Bilancio, agli slogan preferisce le azioni concrete, impegnandosi sia nel mantenimento della funzionalità del presidio della sede del Giudice di Pace (ubicata presso Palazzo della Sorgente), sia nell’azione di coinvolgimento degli altri Comuni dell’area per la contribuzione ed il recupero delle quote spese dovute e non ancora versate negli anni precedenti al Comune di Manfredonia, tenendo ben presente che dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore la riforma che prevede un notevole ampliamento delle competenze di tali presidi giudiziari.