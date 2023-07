Celebrati i 30 anni del “32° Stormo” di Amendola. A Manfredonia un “AMX” in dismissione

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Un pezzo di storia divenuta eccellenza mondiale che proietta il territorio nel futuro. Sono stati celebrati questa mattina all’aeroporto militare di “Amendola” i 30 anni del “32° STORMO” alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti che ha comandato il 32° Stormo dal 17.07.2003 al 07.09.2005, oggi guidato dal Colonnello Roberto Massarotto.

Nell’occasione della ricorrenza (a cui hanno preso parte anche il Vice Prefetto Grandolfo, il Questore Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Miulli, il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia Cilento) è presentato il libro, edito dal 5° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dal titolo ‘32° STORMO – Da 30 anni nei cieli della Capitanata’ che ripercorre la storia, le attività operative e l’evoluzione tecnologica del 32° Stormo, al momento unico Reparto della Forza Armata a impiegare contemporaneamente i caccia di 5ª generazione F-35 in versione A e B oltre ai velivoli a pilotaggio remoto Predator. Presenti anche gli autori, i giornalisti Pino Di Feo, Alessandro Cornacchini, lo storico e professore universitario Gregory Alegi ed il giornalista Luca Pernice.

La Base milite di Amendola divenuta punta di diamante della NATO, ha consentito l’investimento sul territorio di centinaia di milioni di euro in infrastrutture e sviluppo e, ad oggi, vede l’occupazione lavorativa di 1200 persone (oltre all’indotto), molte delle quali provenienti dall’estero. Un’eccellenza di cui andare fieri, i cui effetti positivi, oltre ai valori militari e di difesa della nazione, si riversano in maniera sempre più crescente sul tessuto socio-economico di Manfredonia. Un riconoscimento giunto pubblicamente anche dalle parole del Generale Goretti, con il quale ho avuto modo di parlare personalmente ringraziando l’Aeronautica anche per aver contribuito alla crescita della Capitanata.