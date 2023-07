RIGNANO GARGANICO (FOGGIA) – E’ sempre più allarme cinghiali a Rignano Garganico.

Continuano gli avvistamenti notturni in paese e la gente è sempre più spaventata. Sui social non si placano le proteste, mentre continuano ad arrivare denunce alla nostra testata da parte di rignanesi vittime di sinistri stradali e di danni alle colture.

Tutto ciò tra all’indifferenza generale delle istituzioni pubbliche competenti a cominciare dal Comune, dal Parco Nazionale del Gargano, dalla Provincia di Foggia e dalla Regione Puglia.

Il loro è in silenzio assordante che viene amplificato dalle posizioni di animalisti e ambientalisti, che in maniera subdola continuano a controllare il settore contribuendo gli Enti a non intervenire. Pena esposti in Procura e campagne mediatiche contrarie.

La situazione è ormai insostenibile e la gente è stanca.

Anche gli agricoltori sono sul piede di guerra. L’altra notte distrutti intere piantagioni di pomodoro e grano, senza possibilità di recupero del futuro raccolto. I danni continuano ad essere immensi, sia dal punto di vista economico, sia umano.

Purtroppo in assenza di norme nazionali e regionali che tutelano gli umani, va detto, Comune, Provincia e Parco possono fare poco.I quadrupedi selvatici in questione andrebbero controllati e selezionati con la caccia mirata. Ma come dicevamo ad oggi non è possibile farlo.

Forse si aspetta la morte di qualcuno per intervenire così come accaduto per la faccenda dell’orso nel Nord Italia?