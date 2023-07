Foggia Calcio, telenovela serie B: fissata conferenza stampa di Canonico

FOGGIA – Canonico parlerà in conferenza stampa lunedì. Da definire l’orario, ma è certo che il presidente dei rossoneri farà il punto della situazione su ciò che sta accadendo in casa Lecco. Un argomento che ha svegliato gli animi dei foggiani dopo la delusione nella finale playoff proprio contro i blucelesti. Il numero uno dei pugliesi probabilmente renderà noto come e in che termini la società intende muoversi rispetto alla mancata esclusione dalla Serie B della squadra di Foschi.

Se lo chiedono in tanti, soprattutto i tifosi.

Canonico farà il punto infatti su come intende muoversi dopo la mancata iscrizione del Lecco in Serie B e la non riammissione del Foggia, che ha perso la finale. Da regolamento, i pugliesi avrebbero però poche speranze. In B, torna infatti solo chi dalla stessa categoria retrocede. Ergo, come più volte specificato, il Brescia. Eppure i tifosi rossoneri credono che le regole possano cambiare, magari anche in corso d’opera, come aveva lasciato intendere Marani, presidente di Lega, in un’intervista a Sky Sport. Lo riporta il sito lacasadic.com.