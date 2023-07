Foggia, molestie sessuali alle sue colleghe: sospeso prof di chirurgia pediatrica

FOGGIA – Un professore associato di Chirurgia pediatrica e direttore della Scuola di specializzazione nella stessa branca all’Università di Foggia, è stato sospeso a tempo indeterminato dai suoi incarichi con provvedimento della direzione generale del Policlinico Riuniti. La misura è scattata a seguito delle denunce di due dottoresse, che sostengono di avere subito molestie sessuali dal cattedratico.

Il docente non ha ricevuto avvisi di garanzia

È importante sottolineare che si tratta di addebiti tutti da provare e che il prof non ha ricevuto alcun avviso di garanzia dalla Procura di Foggia, dove una delle due presunte vittime dei soprusi ha presentato una denuncia dai contenuti sovrapponibili a quelli delle diffide inviate ai vertici del Policlinico. Fatto sta che il professore esperto in chirurgia mininvasiva nel neonato e nel bambino e in chirurgia generale pediatrica, non può insegnare, né esercitare l’attività clinica. Lo riporta foggia.corriere.it