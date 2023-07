Foggia, ragazza precipitata dal cavalcavia: in prognosi ancora riservata

FOGGIA – Non sarebbe in pericolo di vita la ragazza che ieri pomeriggio è rimasta vittima di un incidente in via Manfredonia a Foggia. Trasportata d’urgenza e ricoverata nel reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Riuniti di Foggia, nella caduta avrebbe riportato fratture al bacino e all’altezza dei polmoni. La prognosi è ancora riservata.

Intorno alle 19.30 di ieri 30 giugno, l’adolescente si sarebbe lanciata dal ponte finendo su un prefabbricato, in un punto impervio e difficile da raggiungere anche per via di un cancello chiuso con delle catene.

Alle sue urla e richieste d’aiuto, un soccorritore del 118 arrivato con i colleghi a bordo di un’ambulanza, si è lanciato da un container alto circa tre metri, ferendosi ad un braccio. Durante i soccorsi sono rimasti feriti anche un militare dell’Arma dei carabinieri e un agente di Polizia locale, accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco.

Lo riporta FoggiaToday