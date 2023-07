Gravidanza in utero fuori dall’addome, parto riuscito al Sant’Anna

Torino. Una donna di 43 anni ha partorito con successo dopo una gravidanza ad alto rischio, caratterizzata da un utero erniato, ovvero posizionato all’esterno della cavità addominale all’interno di una grande ernia.

Questo raro caso, considerato “ad alto rischio”, è stato risolto presso l’ospedale Sant’Anna di Torino. La Città della Salute ha sottolineato che nel corso di oltre 50 anni, in tutto il mondo, sono stati descritti solo 16 casi di gravidanze a termine con un utero erniato al di fuori dell’addome, e nemmeno tutti con esito positivo.

La donna, alla sua quinta gravidanza, proveniva dalla provincia di Cuneo ed era stata ricoverata nel reparto di ginecologia e ostetricia universitaria diretto da Chiara Benedetto. Una risonanza magnetica ha confermato la presenza di un’ampia ernia nella parete addominale, complicata dal fatto che l’utero gravido si trovava all’interno di questa “sacco” al di fuori dell’addome.

Alla trentasettesima settimana di gravidanza, un’équipe composta da Chiara Benedetto, Luca Marozio e Maurizio Giarola ha eseguito un taglio cesareo sotto il controllo ecografico intra-operatorio.

La donna ha dato alla luce una bimba con un peso di 2.240 grammi. Successivamente, un’altra équipe composta da Francesco Moro e Luca Grasso ha proceduto alla ricostruzione della parete addominale utilizzando una protesi biologica.

Dopo sei giorni, la neomamma è stata dimessa dall’ospedale. La bimba, come riferito dalla struttura ospedaliera, si trova in “ottime condizioni”. Giovanni La Valle, Direttore generale della Città della Salute, ha commentato l’intervento come un miracolo che ha permesso di salvare sia la madre che la neonata. Ha elogiato il lavoro sinergico delle numerose équipe coinvolte in questo straordinario intervento multispecialistico, confermando la Città della Salute di Torino come un’eccellenza nel campo della sanità, sia a livello piemontese che italiano.