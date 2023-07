La truffa dell’utero in affitto e il reato universale (I)

La truffa dell’utero in affitto ed il reato universale, a cura del dr. Lorenzo D’Apolito

Negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi è esplosa nel confronto politico e culturale italiano, una discussione particolarmente accesa sulla fecondazione assistita in generale, ed in particolar modo su quella volgarmente denominata “utero in affitto” che spesso, a mio modo di vedere, si sviluppa su un binario completamente sbagliato e controproducente.

Ho trattato anche questo tema nel saggio Matrimonio e adozione, edito dalla casa editrice Il Ciliegio[1].

Su questo argomento la magistratura è spesso intervenuta con alterne fortune, perché naturalmente i cittadini hanno bisogno di risposte, e l’organo deputato per legge poi a fornirle non può legalmente tirarsi indietro.

Sta di fatto che spesso ne produce di poco univoche e la ragione è semplicissima: le norme sono lacunose, contraddittorie e rimaneggiate.

Spesso la stessa magistratura ricorre a principi costituzionali in maniera piuttosto estensiva, come è naturale, ad esempio quando ha eliminato il divieto della fecondazione eterologa, ma il tentativo è sempre vano poiché la nostra carta riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma non li istituisce. Inoltre, neanche esiste una chiara responsabilità del Parlamento, ed infatti da tempo non riesce a mettervi ordine.

In realtà, il vero legislatore dovrebbe essere ed è, la coscienza morale e politica del popolo italiano, la quale dà vita e riempie di contenuti quei diritti inviolabili solo esposti dalla costituzione. Quindi è quella stessa coscienza a dover ispirare una disciplina legislativa coerente e che però purtroppo non ha affatto le idee chiare e manifesta opinioni molto conflittuali ed ideologiche, diversamente da quello che accade in molti altri paesi, e quindi il legislatore è bloccato.

Se poi la politica in generale, volontariamente e consapevolmente, genera confusione fra i cittadini per distrarre l’attenzione dal resto delle questioni politiche su cui parimenti non riesce a cavare il ragno dal buco, si comprende come si sia piuttosto lontani dal risolvere il problema.

Volendo a questo punto trattare l’argomento in maniera più precisa bisogna partire dai concetti di “Utero in affitto” e “coppie omosessuali, che sono appunto i veri protagonisti della diatriba massmediatica, e che colpiscono in parallelo l’immaginario collettivo.

Detto questo, della tecnica riproduttiva definita volgarmente utero in affitto è opportuno spiegare con precisione scientifica cosa comporti. Per delinearla nella maniera più semplice ed esatta possibile, si svolge attraverso il prelievo di cellula sessuale maschile da unirsi a quella femminile, al fine di formare l’embrione, il quale a sua volta viene impiantato“ in utero” di donna terza, in genere opportunamente “remunerata” per il disturbo.

Solo in questo caso si avrà la cosiddetta “gestazione per altri” o volgarmente “utero in affitto”. In realtà, tale tecnica è una delle due tecniche denominata fecondazione omologa, ed esiste dal 1978 quando per la prima volta si ottenne una fecondazione artificiale in vitro grazie al premio Nobel Robert Edwards.

Per essere più precisi, con la fecondazione omologa viene creato l’embrione in vitro ed esso poi può essere impiantato o nell’utero della donna della coppia da cui sono stati tratti i gameti, oppure nell’utero di donna terza e solo in quest’ultimo caso si avrà un utero in affitto o surrogazione di maternità secondo la denominazione corretta.

A questo punto dovrebbe nascere spontanea una domanda, per chiunque desiderasse porre un punto fermo sull’argomento ed al fine di produrre una disciplina coerente come in buona parte dei paesi del mondo e in special modo di tutti quelli anglosassoni. Se per prodursi il cosiddetto “utero in affitto” scientificamente una delle due ipotesi di “fecondazione omologa”, è necessaria una coppia eterosessuale, cosa c’entrano le coppie omosessuali?

Assolutamente niente. Per produrre “Utero in affitto” ci vuole per forza una cellula maschile ed una femminile da impiantarsi su un’ospite terza. Possiamo naturalmente considerare questa pratica oltremodo turpe ed immorale, ma con le coppie omosessualiin teoria non dovrebbe esserci alcun nesso logico.

Di conseguenza ostacolare tale pratica fecondativa non significa affatto ostacolare le coppie omosessuali, ma quelle eterosessuali con problemi di fertilità, come si è visto.

Poi naturalmente accade che anche le coppie omosessuali possano avere interesse a procedere ad una fecondazione assistita, al fine di risolvere il loro desiderio riproduttivo impedito dalla loro anatomia, almeno per ora e non per molto[2], ed anche in questo caso necessitano di supporto tecnologico, ma non ricorrono o non dovrebbero ricorrere affatto all’utero in affitto, scientificamente una delle due metodologie della cosiddetta fecondazione omologa, ma alla fecondazione eterologa (quella cioè in cui si fa ricorso a cellule sessuali di soggetti non appartenenti alla coppia) che è tutt’altra pratica, e non è certamente l’utero in affitto. Trattasi, infatti, di metodologie più che differenti fra loro, addirittura opposte.

In questo nasce, dunque, la truffa.

L’utero in affitto, che è una delle due ipotesi di fecondazione omologa, è quella tecnica in cui si impiantano nell’utero della gestante uno o più embrioni formati esclusivamente con gameti appartenenti ad una coppia necessariamente eterosessuale, per cui la gestante è assolutamente estranea geneticamente rispetto al nascituro.

