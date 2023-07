Manfredonia, Fatone: “Ancora liquami di fogna nel nostro mare”

Allora come oggi ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—”๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ถ ๐—ถ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—นโ€™๐—”๐—ค๐—ฃ al fine di monitorare in modo capillare la situazione relativa allโ€™uso improprio o allacciamenti abusivi alla rete fognaria, individuando e punendo in maniera esemplare i responsabili di tali abusi. La Amministrazione dimostri con fatti di voler risolvere una volta per tutte questo fastidioso e perpetuo problema di sicurezza e igiene pubblica, senza fare sconti ai delinquenti che non rispettano lโ€™ambiente e la salute dei nostri concittadini.