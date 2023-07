Manfredonia, movida estiva: ecco l’ordinanza. Rotice: “Regole che vanno rispettate”

MANFREDONIA (FOGGIA) – In questo weekend l’estate 2023 entra nel vivo con l’incremento di presenze di turisti ed opportunità di trascorrere all’aperto le serate. In tal senso, il sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice, ha firmato questo (ieri N.d.R.) pomeriggio l’ordinanza n.14 con la quale si disciplinano gli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale, che contempera il diritto alla salute dei residenti nelle ore notturne con le necessità degli esercizi commerciali di svolgere le loro attività.

Un’ordinanza frutto di un lavoro di confronto e coordinamento dell’Amministrazione comunale (in particolar modo gli uffici dell’Assessorato dello Sviluppo Economico dell’Assessore Antonio Vitulano con la Dirigente Ciuffreda) con Istituzioni (Prefettura), Forze dell’Ordine, Associazioni di categoria e rappresentanti dei residenti, che tiene conto anche della lotta all’abuso di alcol e stupefacenti e di contrasto al cosiddetto fenomeno della mala movida. “Regole chiare che vanno rispettate da tutti, con comportamenti responsabili” – evidenzia il sindaco Rotice.

Dal 1° luglio al 15 settembre 2023 la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), avrà le seguenti modalità:

• nei giorni di venerdì, sabato e domenica, alle ore 01.00 del giorno successivo per il centro abitato;

• nei giorni di venerdì, sabato e domenica, alle ore 02.00 del giorno successivo per la zona compresa tra Lungomare del Sole n.2 e Ippocampo, in quanto zona con densità abitativa tale da non compromettere il diritto alla salute dei residenti;

• per i rimanenti giorni della settimana, alle ore 24.00.