Manfredonia, Rotice: “Chiedo a Di Benedetto di iscrivere la squadra al campionato”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Operazione chiarezza, così ritengo possa essere intitolata l’intervista di stamani con il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

A 14 giorni dal termine ultimo per l’iscrizione del Manfredonia Calcio al campionato nazionale di serie D, era necessario fare chiarezza sull’agognata agibilità dell’impianto di gioco Miramare, condizione essenziale per percezionare l’iscrizione.

Si starebbe lavorando alacremente per ottenerla, relazionandosi con gli uffici ed enti preposti al rilascio della agibilità è quanto evidenziato dal Sindaco.

Il terreno di gioco sarebbe già utilizzabile per qualsiasi competizione sportiva, non ancora gli spalti. L’invito rivolto all’attuale Presidente del Manfredonia Calcio è quello di perfezionare l’iscrizione al campionato di serie D. L’unico in grado di fare questo adempimento è l’attuale presidente Giuseppe Di Benedetto. Potrebbe essere indicato un impianto agibile alternativo attraverso il quale l’iscrizione si perfezionerebbe, salvo poi tornare a giocare al Miramare.

E semmai non fosse ancora arrivata la agibilità, ci potrebbe essere provvisoriamente usato lo strumento della ordinanza sindacale, così come avvenuto per la gara disputata in casa ad aprile contro il Bisceglie.

Non è pensabile che il Manfredonia Calcio possa non iscriversi, sarebbe un danno di immagine che coinvolgerebbe il sentimento calcistico e non di una intera città.

In queste ore, si starebbe tendendo una riunione societaria del Manfredonia Calcio, finalizzata alla programmazione della prossima stagione.

Nella giornata di lunedì in Presidente Di Benedetto è stato convocato presso il comune di Manfredonia, dove alla presenza del Sindaco e della Dirigente del II Settore, verranno discusse le problematiche relative all’impianto di gioco per poterle risolvere e garantire la completa funzionalità dello stadio come sancito nella convenzione a suo tempo sottoscritta dai Commissari Straordinari e l’attuale Sindaco.

L’interesse comune dovrebbe essere quello di capitalizzare il risultato sportivo raggiunto qualche mese fa, con l’iscrizione al campionato e la completa utilizzabilità del Miramare.

Indetto, proprio nella giornata di lunedì, un sit in pacifico da parte dei tifosi della Gradinata Est nella centrale piazza del Popolo dalle ore 19 alle 21 per sensibilizzare l’opinione pubblica nonché l’amministrazione comunale ed il Presidente della società Manfredonia Miramare sul tema.

Si lavori a questo punto alacremente per risolvere il problema, fugando ogni dubbio che ha determinato fibrillazione, sdegno ed un clima non confacente con la tradizionale e riconosciuta pacatezza dei cittadini di Manfredonia.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 01 luglio 2023