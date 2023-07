Meteo Puglia, weekend di Luglio con pioggia. Forte temporale su Foggia

Come riportato da Meteopuglia in Foto è in corso un forte temporale in atto su Foggia città. Instabilità convettiva molto attiva sul Tavoliere, temporali in spostamento verso est. Giornata instabile su buona parte del territorio regionale con il fronte in discesa da nord verso sud seguendo però la direttrice verso est sul corridoio adriatico Pugliese.