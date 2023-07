Omicidio Primavalle: Michelle tentò di difendersi. Movente forse un debito di 30 euro

ROMA – Nell’ omicidio di Primavalle il movente potrebbe essere un debito di 30 euro . È quello che ha raccontato durante un lungo interrogatorio il ragazzo arrestato per l’assassinio di Michelle Causo . “Abbiamo avuto una lite, perché mi doveva una trentina di euro”, avrebbe detto l’aspirante trapper, anche se gli inquirenti dubitano che sia questa la vera ragione di un delitto così efferato. Il movente resta quindi ancora un’incognita. L’autopsia non ha evidenziato segni di violenza sessuale sul corpo, ma la vittima avrebbe tentato di difendersi.

La ricostruzione L’omicidio sarebbe avvenuto tra le 11.30 e le 15 di mercoledì nell’appartamento al civico 25 di via Giuseppe Benedetto Dusmet che il ragazzo, figlio di emigrati dello Sri Lanka, condivide con la madre. Secondo i rilievi della polizia Scientifica, al momento del delitto il 17enne e Michelle erano soli in casa. Il giovane non avrebbe, dunque, avuto complici.

Il fidanzato e la madre di Michelle Causo (Ansa)

Dopo aver impugnato un coltello da cucina, il minore ha colpito la giovane sul viso, al collo, al torace, per una decina di volte. Lei ha provato a difendersi parando i colpi con le braccia – sulle quali sono state trovate ferite – ma non è riuscita a fermare la furia dell’aspirante trapper e, caduta a terra, è morta dopo pochi istanti. Dopo averla uccisa, sarebbe rimasto un paio d’ore con il corpo di Michelle sul pavimento per poi chiuderla in un sacco dell’immondizia, piegandola in due, e infilarla in un carrello della spesa, che ha abbandonato vicino ai cassonetti di via Stefano Borgia, poco lontano dall’abitazione.

Le tracce di sangue Non è stato difficile per gli investigatori arrivare al ragazzo. Dal carrello della spesa, dove aveva abbandonato il corpo di Michelle, grondava una scia di sangue. Le tracce ematiche lasciate sull’asfalto portavano fino all’appartamento del 17enne. Gli agenti hanno trovato il sangue di Michelle anche sulle scarpe del ragazzo. In casa è stato ritrovato anche l’arma del delitto.

Ansa Il movente non convince Al termine del lungo interrogatorio, per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti però dubitano che un omicidio così efferato possa essere scaturito da un debito di trenta euro. Non è stata contestata finora l’aggravante della premeditazione: si sarebbe trattato di un delitto d’impeto. Lunedì, davanti al gip del tribunale per i minori di Roma, è fissato l’interrogatorio di convalida dell’arresto.

Quali i rapporti tra i due? Si sta cercando di fare chiarezza sulla natura dei rapporti tra i due. Non erano fidanzati né amici ma di conoscevano e abitavano a pochi metri di distanza. Eppure, quella mattina, accompagnata dalla zia, la vittima è andata a casa del ragazzo. Una delle ipotesi sul tavolo è che tra i due ci potesse essere una frequentazione clandestina, visto che Michelle era già fidanzata, o che la ragazza avesse respinto le avances del giovane scatenando una sua reazione. Scenari che il killer ha negato.

(ansa) Analisi sui cellulari Un po’ di chiarezza sul rapporto che legava i due 17enne potrebbe arrivare dall’analisi delle conversazioni sui cellulari, che sono stati sequestrati. Saranno ascoltati anche gli amici di entrambi.