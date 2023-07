Omicidio di Michelle Maria Causo, convalidato il fermo del 17enne

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – È stata confermata la detenzione del diciassettenne accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo.

Il giovane, imputato per omicidio premeditato, è stato trasferito nel centro correzionale per minori di Casal del Marmo dopo un interrogatorio durato quattro ore tenuto dal giudice per le indagini preliminari.

“Il sistema giudiziario deve assicurare giustizia, altrimenti la giustizia sommaria prenderà il sopravvento…

Perdono? Non può esserci perdono per un atto così efferato, lo potrei solo considerare se mi fosse possibile riavere indietro mia figlia. Certi eventi lasciano ferite profonde, la mia vita non sarà più la stessa“, ha dichiarato il padre della ragazza. (ANSA).