Berti e Carrisi, “noi miracolati da Padre Pio”, lei a terra e lui senza voce

Al Bano Carrisi e Jasmine Carrisi hanno raccontato di essere stati miracolati da Padre Pio. Durante un’esperienza scioccante, Jasmine perse la voce a causa di un trauma emotivo. Disperato, Al Bano si rivolse in preghiera a Padre Pio, chiedendo il suo intervento. In un episodio separato, Jasmine fu trovata a terra priva di sensi. Anche in questa occasione, Al Bano pregò per l’intercessione di Padre Pio. Entrambe le situazioni si risolsero in modo inspiegabile, rafforzando la loro fede nei miracoli attribuiti al santo​ (PadrePioWebsite)​.