Il Codacons risponde alle critiche di Michele Riondino riguardo al suo impegno per sostenere la battaglia sull’Ilva di Taranto, suggerendo che l’attore e regista dovrebbe invece concentrare le sue energie a favore dei cittadini e delle vittime dell’acciaieria. In risposta alle dichiarazioni di Riondino, che sembrano meravigliarsi del coinvolgimento di personaggi pubblici come Fedez nelle questioni legate all’ex Ilva, il Codacons sostiene che chiunque voglia contribuire alla causa ambientale e al diritto alla salute è il benvenuto.

L’associazione critica il presunto ego di Riondino nel non accogliere positivamente l’attenzione mediatica su queste problematiche, invitandolo invece a non sprecare le sue energie in critiche inutili e a unirsi alla battaglia comune per il bene della città e dei suoi abitanti.

Lo riporta Ansa.it