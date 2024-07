Due club garganici uniscono le loro forze in Prima Categoria: nasce l’Atletico Gargano

Si chiama ASD Atletico Gargano la nuova società nata dalla fusione di due realtà garganiche distanti pochi chilometri. Atletico Peschici ed Atletico Vieste hanno pensato bene di unire le proprie forze e dare vita ad un nuovo club in rappresentanza del promontorio. Il nuovo sodalizio vede Francesco Mongelluzzi ricoprire la figura di presidente, lui che è già stato numero uno dell’Atletico Peschici.

L’obiettivo del nuovo progetto è proprio quello di continuare a fare sport e calcio ad un livello più alto attingendo alle risorse economiche e tecniche del territorio. La trasformazione, che avvierà un nuovo ed ambizioso percorso, punta anche allo sviluppo del movimento calcistico locale con particolare interesse verso i settori giovanili che resteranno comunque distinti.

Per ora l’Atletico Gargano prenderà parte al prossimo campionato di Prima Categoria giocando probabilmente le gare interne allo stadio “Michele Maggiano” di Peschici.

Più passa il tempo e più mi convinco che questa unione possa rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio. Chi ci conosce, e soprattutto conosce bene le dinamiche interne di una associazione, sa perfettamente i sacrifici, il tempo e il denaro che ci rimettiamo per creare qualcosa di positivo.

Il calcio sta’ cambiando, stanno cambiando le dinamiche e sta cambiando anche il potere economico. Se abbiamo avviato questo progetto e’ par far si che la gente si diverta e gioisca assieme, che i ragazzi continuino a praticare lo sport ai più alti livelli possibili, lontano dalle facili tentazioni e dalle pericolose devianze della nostra società civile.

Per chi davvero vuole fare qualcosa per lo sport e per i nostri giovani, le porte sono aperte.