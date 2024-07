È già il primo luglio e il Foggia Estate 2024 inizia a prendere forma. Sebbene non siano ancora stati rivelati artisti e proposte, alcuni aspetti tecnici sono già stati risolti.

La Giunta Comunale, alla fine di maggio, ha approvato l’organizzazione del “Foggia Estate 2024”. Il programma prevede spettacoli nella Villa Comunale tra l’ultima settimana di giugno e la prima settimana di settembre 2024.

Nella Villa Comunale sono necessari vari allestimenti: il montaggio e smontaggio del palco comunale di 12 metri per 8 metri, la disposizione di 22 metri di transenne antipanico fronte e lati palco, il posizionamento di 300 sedie comunali e il noleggio e installazione di 2 gazebo illuminati da usare come camerini per gli artisti.

Nonostante ci siano 19 ditte iscritte all’albo per questi servizi, solo il Centro Cultura Musicale srl, con sede a Foggia in Via Trieste 12/A, ha presentato un preventivo, pervenuto il 21 giugno scorso, per un totale di 8.479,00 euro IVA compresa.

Lo riporta L’Immediato.net